Чемпионат мира выиграет Аргентина, считает Маттеус

Бывший капитан сборной Германии Лоттар Маттеус считает Аргентину главным фаворитом ЧМ. По его мнению, аргентинцы смотрятся предпочтительнее бразильцев.



«Не думаю, что Бразилия выиграет этот ЧМ. Они могут располагать лучшими игроками, но при этом у них не будет самой сильной команды, - сказал чемпион мира 1990 года в интервью AFP. - К тому же у бразильцев традиционно слабым место будет оборона, чем аргентинцы непременно воспользуются», сообщает «Спорт Экспресс».



Маттеус также прокомментировал шансы других фаворитов: «Англия и Италия смотрятся неплохо. Но больше всего меня восхищает игра Голландии». «Что касается Германии, хотелось, чтобы моя национальная команда выиграла титул. Но нужно смотреть на вещи реально. Потому, даже если сборная выйдет в полуфинал, это станет хорошим результатом», - заметил Маттеуст.