Тренер Семин обматерил арбитра на 100 тысяч рублей

В среду состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза, на котором был принят очередной пакет санкций в адрес клубов, провинившихся в ходе последнего тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.



На нем было принято решение оштрафовать футбольный клуб «Ростов» на 500 тысяч рублей за непринятие необходимых мер и необеспечение общественного порядка на стадионе во время матча с «Шинником», приведшее к смерти болельщика. Кроме того, ярославская команда за неподобающее поведение (получение 6-ти и более предупреждений в течение одной игры) оштрафована на 100 тысяч рублей, сообщает официальный сайт РФС.



За бросание болельщиками посторонних предметов на футбольное поле во время игры с «Динамо» самарские «Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей. За нецензурную брань в адрес главного арбитра матча главный тренер бело-голубых Юрий Семин оштрафован на 100 тысяч рублей и дисквалифицирован на одну игру.