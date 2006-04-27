Суперчемпион исключён из рейтинга WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) до окончания внутреннего расследования, инициированного чемпионом WBA в этоv весе Феликсом Штурмом, убрала обладателя титула суперчемпиона по своей версии в этом весе Джермена Тейлора из своего рейтинга.

Запрос немецкого боксера ставит под сомнение выполнение Тейлором всех формальностей необходимых для признания его суперчемпионом по версии WBA. По словам директора по правовым вопросам этой организации Роберта Мэка, речь пока не идет о лишении Тейлора титула WBA, просто до окончания расследования он будет отсутствовать в рейтинге организации.

В июле прошлого года Тейлор, победив Бернарда Хопкинса, завоевал пояса в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Однако уже в октябре он был вынужден отказаться от титула IBF, так как из-за реванша с Хопкинсом не смог в срок провести обязательную защиту этого титула.

Похоже, что несоблюдение Тейлором формальностей, установленных санкционирующими организациями, может привести к тому, что 17 июня он выйдет на поединок против Рональда Райта уже не в качестве абсолютного чемпиона мира в среднем весе.



Сообщает « СпортОнлайн»