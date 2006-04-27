Из БК «Киев» ушел легионер

Сербский разыгрывающий БК "Киев" Драган Луковски уходит из команды в преддверии игр Плэй-офф, передает « СпортОнлайн»

Сербский легионер БК "Киев" Драган Луковски обратился к руководству клуба с просьбой досрочно разорвать контракт с чемпионами Украины по причинам личного характера. Руководство клуба удовлетворило просьбу Драгана.

Луковски пришел в киевский клуб в августе 2005 года и являлся одним из самых титулованных в БК "Киев" игроков.

В послужном списке Луковски есть титул чемпиона мира 1998 года, бронзового призера чемпионата Европы 1999 года, также Драган - двукратный чемпион Сербии, бронзовый призер молодежного чемпионата мира.

Придя в БК "Киев", Луковски не смог стать лидером коллектива, видимо, это и стало главной причиной ухода талантливого защитника.

Свой последний матч в зелено-желтой форме Луковски провел 18 апреля в Южном против местного "Химика".

Таким образом, Луковски не сможет помочь киявлянам в играх Плэй-офф.