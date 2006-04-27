Формула-1: Хонда «наезжает» на Феррари

"Хонда", выступающая в Формуле-1, имеет вопросы к техническим службам FIA по поводу гибкости антикрыльев "Феррари", передает « СпортОнлайн»



Перед гонкой в Имоле прошло заседание технической рабочей группы и казалось, что вопрос закрыт, но машина Михаэля Шумахера в Имоле попала в поле зрения технических служб "Хонды" и инженеры были удивлены некоторыми ее параметрами. Поводом послужила скорость Михаэля Шумахера в квалификации - датчики скорости зафиксировали 295,1 км/ч. Фелипе Масса разогнался до 294 км/ч, а самому быстрому из других гонщиков, им был Монтойя, удалось развить скорость лишь в 291,8 км/ч. После гонки босс команды Ник Фрай написал письмо техническому делегату FIA Чарли Уайтингу, в котором выразил свою обеспокоенность.



"Мы использовали датчики замера скорости для своих нужд, но заметили, что в одной точке машина Михаэля Шумахера была на 6 км/ч быстрее Фернандо Алонсо, а в другой — на 6 км/ч медленнее. Я написал письмо Чарли Уайтингу и могу подтвердить свои наблюдения видеозаписью, на которой отчетливо видно изменение заднего антикрыла "Ferrari" под нагрузкой", - говорится в письме Фрая.