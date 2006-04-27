Защитник «Челси» поменяет хозяина

Защитник "Челси" Уэйн Бридж, который этот сезон заканчивает в "Фулхэме" на правах аренды, изъявил желание остаться в этой команде. Футболист опасается, что после очередных приобретений Жозе Моуринью, он потеряет последний шанс пробиться в основу "аристократов", сообщает «Спорт Экспресс»



Бридж попросил отпустить его в "Фулхэм", чтобы иметь постоянную игровую практику и претендовать на место в сборной Англии. Защитник был куплен "Челси" у "Саутгемптона" за 8 миллионов фунтов в июле 2003, но не смог закрепиться в основе синих. Тренер "Фулхэма" Крис Коулман признался, что хотел бы иметь этого игрока в своей команде.