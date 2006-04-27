«Милан» и «Ювентус» жаждут лучших

"Милан" и "Ювентус" этим летом могут обменяться вратарями. В команду красно-черных должен отправиться Джанлуиджи Буффон, в обратном направлении - Кристиан Абьятти.



Отметим, что миланский клуб также займется поиском замены Диде. И переход Буффона, стоимость которого составляет порядка 30 млн фунтов, наверняка станет одним из наиболее реальных вариантов. Как нельзя кстати окажется и желание "Ювентуса" выкупить у "Милана" Абьятти, который этот сезон провел в Турине на правах аренды.



Собщает«Спорт Экспресс»