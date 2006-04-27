Моратти раздумал отдавать лакомый кусочек

Владелец "Интера" Массимо Моратти не будет продавать свою долю акций клуба. Он чувствует, что команда может добиться больших успехов и продажа клуба - не лучший выход в такой ситуации, сообщает «Спорт Экспресс»

"Я готов продолжать служить на благо "Интеру" и помогать ему в футбольном росте. Да, у нас не задались последние сезоны, но "Интер" - команда с характером, которая может выбраться из этой ситуации. Не считаю продажу клуба лучшим из выходов - радикальные изменения не приведут ни к чему хорошему", - сказал хозяин "Интера".

Напомним, что несколько недель назад Моратти намекал на возможную продажу "Интера", а свою заинтересованность в покупке клуба уже высказывали несколько известных фигур, в частности, Джорджо Армани и братья Бенеттон.