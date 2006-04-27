«Реал» готов выложить более 4 млн фунтов за нового стоппера

Стоппер "Ювентуса" Фабио Каннаваро может этим летом перейти в "Реал". Мадридцы готовы выложить за защитника сборной Италии 4,8 млн фунтов, сообщает «Спорт Экспресс»

Напомним, что Каннаваро перешел в туринский клуб из "Интера" два года назад. Его будущее в "Старой синьоре" связывают с будущим наставника "Ювентуса" Фабио Капелло, которого по-прежнему сватают на должность главного тренера "Реала". Впрочем, Каннаваро может и без Капелло перейти в "Королевский клуб", в котором в это межсезонье произойдет серьезная перестройка.