Украинец стал чемпионом мира по кикбоксингу!

Украинец Максим Неледва завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной федерации кикбоксинга "Барс" в весе до 93 кг, победив соотечественника Павла Журавлева. Поединок прошел на ринге бойцовского клуба "Арбат", отметившего свое 6-летие и проведение 1000 боев.

Так получилось, что в последний момент представители восходящей "звезды" европейского кикбоксинга белоруса Забита Самедова отказались от поединка, сославшись на травму спортсмена. Организаторы были вынуждены срочно искать ему замену в лице Неледвы.

Максим никогда не отличался красивой техникой, зато за ним прочно закрепилась слава очень жесткого бойца.

Неожиданная развязка наступила в шестом раунде, в начале которого секунданты Журавлева объявили о невозможности продолжения боя в виду плохого самочувствия Павла. Просто так отказываться от важной встречи не было смысла, так как по активности и точности попаданий он лидировал.

Спортсмен извинился, что не смог показать все, на что способен и попросил у Неледвы реванша. Ради шанса поспорить за мировой титул Журавлев отказался от пояса чемпиона Европы, перейдя в более высокую категорию.



Сообщает « СпортОнлайн»