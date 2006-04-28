Кубок УЕФА разыграют «Севилья» и «Мидлсбро»

Определились финалисты Кубка УЕФА. Ими стали испанская «Севилья», обыгравшая в решающем матче «Шальке» со счетом 1:0, и английский «Мидлсбро», победивший румынский «Стяуа» 4:2.



О матче между англичанами и румынами наверняка будут судачить еще долго. Ибо поворот событий в ходе игры можно вполне назвать фантастическим. Уже к 24-й минуте гости - «Стяуа» - вели со счетом 0:2. Один мяч хозяевам поля удалось отквитать в первом тайме. А во втором «Мидлсбро» забил еще три безответных мяча. Таким образом, счет 4:2 – «Мидлсбро» в финале.