Гол Шевченко «убил» арбитр

Руководство итальянского «Милана» считает, что исход полуфинального противостояния в Лиге чемпионов с испанской «Барселоной» решила судейская ошибка, передает Reuters.



По мнению вице-президента клуба Адриано Галлиани и главного тренера Карло Анчелотти, немецкий арбитр Маркус Мерк ошибся, отменив на 69-й минуте гол, забитый в ворота «Барселоны» Андреем Шевченко.

Напомним, что в первом матче, который проходил в Милане, «Барселона» добилась победы со счетом 1:0. Ответная встреча завершилась нулевой ничьей, которая позволила испанцам выйти в финал Лиги чемпионов, где они сыграют с лондонским «Арсеналом». Ключевым в ответном поединке стал эпизод с незасчитанным голом Шевченко.



Украинский форвард после навесной передачи выиграл верховую борьбу и подрезал мяч в ворота Виктора Вальдеса. Однако немецкий рефери Маркус Мерк посчитал, что Шевченко перед тем, как нанести удар, толкнул капитана «Барселоны» Карлеса Пуйоля. Это решение Мерка вызвало бурные протесты со стороны игроков и тренеров «Милана», которые считали, что гол был забит чисто.



«Это был абсолютно правильный гол. Андрей просто выпрыгнул и слегка коснулся Пуйоля», - заявил наставник «Милана» Карло Анчелотти, сообщает «Лента.ru».

«Это была равная игра между двумя великим командами, каждая из которых могла победить. К сожалению, все решила ошибка арбитра. В любом случае, мы вновь на самом высоком уровне сыграли в Лиге чемпионов, и лишь 90 минут отделили нас от финала в Париже. Надеюсь, в следующем году мы сыграем успешнее. Теперь же все наше внимание сосредоточено на чемпионате Италии», - подчеркнул вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани.