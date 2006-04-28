Владимиру Кличко угрожает Рахман

Представители российского супертяжеловеса Олега Маскаева и американского чемпиона мира по версии WBC Хасима Рахмана окончательно договорились о проведении титульного боя между боксерами. Поединок пройдет 12 августа в Лас-Вегасе.



Длительная эпопея с поиском соперника для давно простаивающего без дела Рахмана наконец-то завершилась. Все закончилось вполне предсказуемой договоренностью о бое американского тяжеловеса с первым номером мирового рейтинга Олегом Маскаевым.



В последние годы после ухода с ринга на пенсию англичанина Леннокса Льюиса профессиональный бокс не имеет авторитетного лидера в супертяжелой весовой категории, способного замахнуться сразу на несколько титулов. Сложно сказать, может ли кто-нибудь из нынешних тяжеловесов в ближайшие годы стать абсолютным чемпионом. Украинец Владимир Кличко доказал своим недавним боем с Крисом Бёрдом, что у него есть объективные предпосылки получить еще один-два чемпионских титула по разным версиям, однако до реализации этой программы еще очень далеко.



Действующий чемпион мира по версии WBC Хасим Рахман, получивший титул без выхода на ринг после того, как старший из братьев Кличко, Виталий, отказался с ним драться, сославшись на травму, безусловно, нуждается в скорейшем подтверждении реноме лучшего супертяжеловеса. Промоутер американца Боб Арум давно занимался поиском партнера для своего подопечного, за бой с которым спортивные телеканалы согласились бы отвалить побольше зеленых бумажек, и наконец выбрал российского бойца. Интерес к поединку привлекает и тот факт, что в 1999 году Маскаев уже нокаутировал Рахмана в восьмом раунде их первого боя.



Стоит вспомнить, что на чемпионате мира 1992 года Маскаев занял второе место, причем, в одном из боев в первом раунде выиграл у Виталия Кличко.



Рахман пообещал, что после победы над Маскаевым намерен заняться Владимиром Кличко. «Я думаю, это бой, который все захотят увидеть, – заявил боксер из США. – Все хотят увидеть, смогу ли я драться с таким большим парнем, как он, и сможет ли он соревноваться с таким сильным парнем, как я».



Как сообщает «Газета.Ru», пока договоренность Арума и Раппапорта носит предварительный характер. Но уже 10 мая в Нью-Йорке пройдет пресс-конференция, на которой будет подписан официальный контракт. Поединок состоится 12 августа в Лас-Вегасе. Бой покажет канал HBO.