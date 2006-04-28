Украина будет развивать спорт в Сирии

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко и глава исполкома Генеральной спортивной федерации Сирийской Арабской Республики подписали Рабочую Программу двустороннего сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между двумя ведомствами на 2006-2007 года.



Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства по делам семьи, молодежи и спорта. Программа предполагает создание в Сирии учебно-консультативных пунктов украинских вузов по физической культуре. Также будет проводиться подготовка и переподготовка сирийских тренеров и специалистов на базе украинских средних и высших учебных заведений, обмен группами студентов-спортсменов и аспирантов. Планируется проведение ряда общих учебно-тренировочных сборов команд ка на территории Украины, так и Сирии.