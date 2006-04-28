Marlboro ставит условия Шумахеру и Райкконену

Титульный спонсор Ferrari, табачный брэнд Marlboro, готов полностью финансировать зарплату Михаэля Шумахера и Кими Райкконена, если оба гонщика будут выступать за Ferrari в следующем сезоне.

Стоимость «команды мечты» оценивается в 70 миллионов долларов за сезон, но представители компании Phillip Morris считают эту сумму несерьезной, по сравнению с тем эффектом, который они получат от внимания к команде, за которую выступают сразу две суперзвезды чемпионата.

Взамен Михаэль и Кими должны будут принимать участие в рекламный мероприятиях Marlboro, что, впрочем, привычно для гонщиков любой команды. Действующий контракт предусматривает статус титульного спонсора для Marlboro до 2011 года.



Сообщает « СпортОнлайн»