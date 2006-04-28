В Италии матчи начнутся с минуты молчания

В воскресенье на всех стадионах Италии футбольные матчи национального чемпионата будут начинаться с минуты молчания в память о погибших в Эн-Нассирии итальянских военных.



Такое решение, передают «РИА«Новости», приняло руководство итальянской футбольной федерации. «Эта трагедия потрясла Италию, и наши думы обращены к семьям погибших», - говорится в заявлении федерации. В четверг утром вблизи города Эн-Нассирия подорвалась на мине машина итальянского военного патруля. В результате взрыва погибли трое итальянских военных и капрал румынской военной полиции. Еще один карабинер тяжело ранен и находится в военном госпитале.