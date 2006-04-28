Бокс: де ла Хойя накануне боя запугивает Майорги

Сегодня перед предстоящим 6 мая боем за титул чемпиона WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Оскаром де ла Хойя и Рикардо Майорги де ла Хойя дал комментарий предстоящему поединку: "Майоргеи влез ко мне под кожу, но не в голову", передает « СпортОнлайн»

Он также сказал, что провел уже 130 раундов спарринга и чувствует себя "по-настоящему сильным и быстрым". Предматчевые комментарии Майорги мотивировали Оскара как нельзя лучше: "Я хочу преподать ему урок. Для него это будет очень долгий вечер. В какие бы игры он там ни пытался играть, со мной у него ничего не выйдет".

Оскар также высказался на счет своего возможного после победы над Майоргой финального боя 16 сентября. Скорее всего, это будет поединок против Винки Райта, Флойда Мейвезера или Феликса Тринидада. Де Ла Хойа также высказался на счет возможности сотрудничества с Майорге в качестве его промоутера: "Этот парень оскорбил меня, мою семью, мое происхождения. Нам в нашей команде такие не нужны".