Валуев готов встретиться с любым чемпионом

Чемпион WBA в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев изъявил желание провести поединок против одного из чемпионов по другой версии.

О поединке против Владимира Кличко думает, что это вопрос времени, так как интерес к такому бою был бы неимоверно высок, как в России, так и в Германии и США.

Также Николай прокомментировал тот факт, что не так давно в Гамбурге ему торжественно вручили сразу два чемпионских пояса: WBA и PABA.

«Справедливость восторжествовала! Пояс PABA мне пришлось ждать целых два года, — отметил боксёр. — Для меня это очень значимый пояс, ведь я пять раз защищал его. Наконец-то он ко мне возвратился!».

Самым же ценным экспонатом в коллекции российского боксера, несомненно, является чемпионский пояс WBA. «Прежний пояс мне явно не подходил по размерам, — признался Николай. — Я благодарен представителям федерации, что они изготовили пояс соответственно моим габаритам».



Передает « СпортОнлайн»