Идет борьба за призовой фонд $50 000

Украинская теннисистка Юлиана Федак вышла в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом 50 000$ Courtesy Automotive Group Championships at City Club в Лафайетте (США).

В матче второго раунда новокаховчанка, посеяная на турнире под 3 номером, без особого труда обыграла россиянку Людмилу Скавронскую: 6-3 6-1.

За выход в полуфинал Юлиана поборется с представительницей Франции Юлией Федосовой.

Успешно стартовала новокаховчанка и в парном разряде. Украинско-чешская пара Федак/Хрдинова обыграла украинско-южно-африканский дуэт Лужанская/Шипперс: 6-2 6-3.

Сообщает « СпортОнлайн»