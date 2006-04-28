Претенденты на проведение Олимпиады-2016

Сегодня Токио подала в НОК Японии официальную заявку на право проведения Олимпийских игр 2016 года, сообщает « СпортОнлайн»

После этого уже два японских города претендуют на проведение Олимпийских Игр в 2016 году - четырьмя днями ранее свою заявку представил город Фукуока.

На данный момент заявки на проведение Олимпийских Игры 2016 года, кроме Японии, подали национальные олимпийские комитеты Индии, Испании, США и Бразилии.

Окончательное решение о месте проведения Олимпиады-2016 будет МОК примет в 2009 году.