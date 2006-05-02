Бубка поддержал идею создания галереи Олимпийской славы

Президент Национального олимпийского комитета, Герой Украины, 35-кратный рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка поддерживает идею руководства Луганска о создании в областном центре галереи Олимпийской славы.



Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, отметив, что Бубка на днях посетил Луганск по случаю 10-летия областного отделения НОК.

В галерее будут установлены бюсты олимпийских чемпионов. Мэрия надеется привлечь к реализации проекта внебюджетные средства.



Кстати, Бубка в свое время учился в средней школе №13 Луганска, а затем переехал в Донецк. Его мама до сих пор проживает в Луганске, пишет УНИАН.