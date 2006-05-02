Украинец стал интерконтинентальным чемпионом

Львовянин Андрей Котельник защитил в Штутгарте титул интерконтинентального чемпиона. Об этом сообщает Корреспондент
Спортсмен, выступающий в первом полусреднем весе, победил венесуэльца Ричарда Рейна.
Бой длился все 12 раундов, после чего судьи единогласно отдали преимущество украинскому боксеру. Счет по очкам - 120:108, 120:108 и 118:112.
Таким образом, Андрей Котельник успешно защитил свои титулы Интерконтинентального чемпиона по версии WBA, а также чемпиона "Азия Пасифик" по версии WBO.
Уже на этой неделе WBO должен объявить время и место проведения поединка за звание чемпиона мира в суперлегком весе.
Помимо этого, харьковчанин Алексей Мазыкин в Штутгарте также по очкам одержал победу над армянским боксером Суреном Калачяном.
Этот поединок длился отведенные ему 6-ть раундов, и проходил он в супертяжелой категории.