Украинец стал интерконтинентальным чемпионом

Львовянин Андрей Котельник защитил в Штутгарте титул интерконтинентального чемпиона. Об этом сообщает Корреспондент



Спортсмен, выступающий в первом полусреднем весе, победил венесуэльца Ричарда Рейна.



Бой длился все 12 раундов, после чего судьи единогласно отдали преимущество украинскому боксеру. Счет по очкам - 120:108, 120:108 и 118:112.



Таким образом, Андрей Котельник успешно защитил свои титулы Интерконтинентального чемпиона по версии WBA, а также чемпиона "Азия Пасифик" по версии WBO.



Уже на этой неделе WBO должен объявить время и место проведения поединка за звание чемпиона мира в суперлегком весе.



Помимо этого, харьковчанин Алексей Мазыкин в Штутгарте также по очкам одержал победу над армянским боксером Суреном Калачяном.



Этот поединок длился отведенные ему 6-ть раундов, и проходил он в супертяжелой категории.