«Динамо» (Киев) завоевало Кубок Украины по футболу

Футболисты киевского «Динамо» стали обладателями Кубка Украины 2005-2006 годов. На поле НСК «Олимпийский» в финальном матче они одолели запорожский «Металлург» - 1:0 (0:0), передает корреспондент «Главреда».



«Динамо» (Киев): Шовковский, Федоров, Ребров, Белькевич,(Родольфо, 82), Клебер, Ринкон (Милевский, 86), Шацких (Ротань, 89), Гусев, Несмачный, Ващук, Гавранчич.



«Металлург»: Глущенко, Челядинский, Штанюк, Шищенко (Алиев, 69), Бредун (Полевой, 63), Модебадзе (Аристархов, 78), Квирквелия, Нагорняк, Кутарба, Корытько, Любарский.



Голы: Клебер, 47 мин.



Встречу, на которой присутствовали около 25 тысяч зрителей, обслуживала судейская бригада из Португалии: Лусилиу Кордозу Кортеза Батишта (арбитр), Жозе Мануэл да Силва Кардинал и Бертину Миранда (лайнсмены).



Киевская команда завоевала почетный трофей уже в восьмой раз. Всего же динамовцы выступали в кубковых финалах девять раз и только единожды уступили «Шахтеру» в 2002 году. Нынешний финальный матч прошел с преимуществом «Динамо», хотя в первой половине игры возможностей распечатать ворота противника у команд было одинаково. На 7-й минуте в крестовину угодил Щацких, на 30-й минуте полузащитник гостей Корытько сотряс перекладину ворот Шовковского…



Рисунок игры резко поменялся во втором тайме. Киевляне практически полностью завладели инициативой. В первой же атаке после перерыва с правого фланга подал Белькевич, мяч принял Шацких и переправил на Клебера, который уверенно сыграл головой – 1:0.



На послематчевой пресс-конференции свою оценку кубковой игре дали главные тренеры команд.



Анатолий Демьяненко («Динамо»):



- Игра на Кубок – это всегда интересно, поскольку идет бескомпромиссная борьба. Ды, мы были настроены решительно и только на победу. Конечно, если бы мы реализовали все моменты, которые у нас были в начале первого тайма, играть было бы значительно легче.



Вячеслав Грозный («Металлург»):



- Получился замечательный кубковый финал. В первой половине игры стремились отвечать атакой на атаку. Но ребята волновались – ведь это их первый кубковый финал. К сожалению, не реализовали возможности, которые были. Тем не менее, игры нынешнего национального Кубка считаю большим успехом для «Металлурга». Ребята впервые в истории запорожского футбола вышли в финал. Теперь, чтобы успешно играть в Кубке УЕФА, надо усиливать состав.