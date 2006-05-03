Костя Цзю пробился в финал

Знаменитый боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю вместе со своей партнершей Людмилой Кройтор получил максимальные оценки в предпоследнем отборочном туре конкурса «Танец за Звездой», который проводится на телеканале Channel7 австралийского телевидения. Финал конкурса состоится 9 мая.



На прошлом неделе в конкурсе осталось только три пары, которым предстояло определить, кто же пробьется в финал. 2 мая оставшимся участникам нужно было исполнить за один вечер не один танец, а два. Цзю и Кройтор в качестве первого танца выбрали квикстеп (танец, получивший наибольшее распространение в 30-х годах прошлого века).



Судьи, оценив безошибочные движения и частую смену темпа, поставили паре 31 балл. Столько же Константин и Людмила получили за джайв (этот танец был распространен в начале 40-х годов прошлого века). Этот танец Цзю и Кройтор превратили в настоящий спектакль. Партнерша играла роль школьницы, катаясь на качелях, а партнер пытался произвести на нее впечатление прыжками через скакалку (в данном случае Цзю помогла боксерская подготовка), передает «Лента.ru».



Во время танца Цзю и Кройтор продемонстрировали несколько сложных поддержек. В сумме они набрали 62 балла. Столько же получили ведущий прогноза погоды на Channel7 Грант Денье в паре с Амандой Гарнер. Выбыл из дальнейшей борьбы популярный актер Тоби Аллен в паре с Лиан Бэмптон, которому не помогло даже необычное представление с гробами. Судьи отметили, что пара во время исполнении танцев допустила несколько существенных ошибок.