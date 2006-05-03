Знаменитую горнолыжницу расстрелял муж

Вице-чемпионка мира в скоростном спуске 2004 года, победительница пяти этапов Кубка мира по горным лыжам швейцарка Коринн Рей-Белле и ее брат Ален были расстреляны в воскресенье вечером в доме своих родителей в городе Ле-Крозет, передает АР.



Как сообщает полиция кантона Вале, с серьезными травмами доставлена в больницу мать горнолыжницы. По словам представителей полиции, убийство совершил один нападавший, который успел скрыться до прибытия полицейских. Убийца уже объявлен в розыск.



Коринн Рей-Белле после своего успеха на чемпионате мира 2003 года вынуждена была завершить карьеру из-за серии травм на правом колене, которые не позволили ей вновь выступать на высоком уровне.



Главным подозреваемым в убийстве швейцарской горнолыжницы Коринн Рей-Белле, стал ее бывший муж Герольд Стадлер, пишет Independent. Полиция кантона Вале уже начала его розыск. По свидетельству очевидцев, в тот вечер, когда произошло убийство, он вышел из дома родителей горнолыжницы с пистолетом в руках.