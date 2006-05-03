В мировом теннисе крепко «запахло» Шараповой

Третья ракетка мира Мария Шарапова провела в Мехико автограф-сессию презентацию своих духов, которые названы ее именем. Презентация прошла во время пресс-конференции, после которой теннисистка встретилась с представителями российского посольства.



Шарапова отметила, что воспринимает успехи в спорте и бизнесе как божий дар, сообщает русскоязычный сайт теннисистки. «Жизнь - это риск, и я не испытываю страха, принимая решения, и не боюсь ошибиться. В данный момент мое призвание - это теннис, а не модель или актриса. Поэтому первое, о чем думаю, просыпаясь - это тренировки. Нужно всегда стараться делать то, чем занимаешься, лучше и лучше», - заявила теннисистка.



Примечательно, что в Мехико Шарапова должна была провести выставочный матч с Аргентинкой Гизелой Дулко, но на тренировке в Лос-Анджелесе получила травму, из-за которой россиянка некоторое время не сможет выходить на корт, сообщает «Лента.ru».