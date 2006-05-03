Кличко подвергся унижению

Российский тяжеловес Султан Ибрагимов, владеющий поясом чемпиона азиатско-тихоокеанского региона по версии WBO, проведет отборочный поединок по версии IBF. Боксерская федерация санкционировала проведение боя, в котором соперником россиянина станет американец Рэй Остин.



Победитель схватки станет обязательным претендентом на титул IBF и получит право на встречу с новым чемпионом мира по этой версии украинцем Владимиром Кличко, сообщает fightnews.



«Я всегда мечтал стать чемпионом мира, и сейчас я всего в одном шаге от своей цели, - заявил Ибрагимов. - В мире сейчас нет тяжеловеса, способного победить меня!».



Промоутеры Султана намерены незамедлительно начать переговоры с лагерем Остина по организации боя, место и время которого пока не определены, передает NEWSru.com.

Однако WBC определил Остину, занимающему 4-ю строчку в рейтинге по версии совета, провести защиту своего титула WBC USNBC против 7-го номера рейтинга Шэннона Бриггса. Открытые переговоры между сторонами начинаются незамедлительно, и, если соглашение не будет достигнуто, планируется провести аукцион 25 мая в Лас-Вегасе. Кого в этой ситуации предпочтет Остин - Ибрагимова или Бриггса - станет известно в ближайшее время.