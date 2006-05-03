Украина пробьется в 1/8 финала ЧМ, уверяет Шевченко

Игрок сборной Украины и итальянского «Милана» Андрей Шевченко в интервью немецким журналистам заявил, что на чемпионате мира в Германии Украина выйдет в 1/8 финала.



Как сообщает сайт «Динамо»(Киев), делая прогнозы на чемпионат мира, Шевченко сказал: «Сам по себе выход в решающий турнир является для нас огромным успехом. Но мы очень хотим выйти из группы, и я уверен, что мы пробьемся в 1/8 финала. Наше преимущество в том, что на нас не давит груз ответственности обязательной победы, присущий таким великим сборным, как, например, Германии или Бразилии».