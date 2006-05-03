Теннис: победная серия украинки Федак в США

Украинская теннисистка Юлиана Федак cумела выиграть второй турнир ITF за две недели, одержав победу на турнире с призовым фондом 50 000$ Courtesy Automotive Group Championships at City Club в Лафайетте (США).



В четвертьфинале новокаховчанка уверенно обыграла французскую теннисистку Юлию Федосову: 6-4 6-4, а в полуфинале взяла верх над Ангеликой Бахманн из Германии: 6-3 6-2, сообщает СпортОнлайн. В решающем поединке в упорной борьбе украинка, посеяная на турнире под 3 номером, одолела четвертую ракетку турнира Милагрос Секера из Венесуэлы: 5-7 6-2 6-4.