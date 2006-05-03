Дэвис не долетел 1 см до лучшего результата сезона

Чемпион мира в тройном прыжке американец Уолтер Дэвис после великолепного прыжка в длину на 8 м 36 см, показал на соревнованиях в Байе-Маоле (Гваделупа) в своем коронном виде отличный результат 17 м 62 см, всего 1 сантиметр не добрав до лучшего результата сезона в мире кубинца Бетанзоса.

В представительном забеге на 110 м с/б зимний чемпион мира Терренс Траммелл опередил многократного чемпиона мира Алена Джонсона и действующего чемпиона француза Ладжи Дукуре. Причем результат 13,24 показан против встречного ветра -1,2 м/с.

Зрители были разочарованы бегом и результатом француженки Кристин Аррон в беге на 100 м – 11,90 сек, где победила американка Тори Эдвардс 11,26.

А вот Рональд Поньон, кажется, улучшает свою форму, победив на 100 м – 10,29. Позади остался знаменитый Морис Грин.



Сообщает «TrackAndField»