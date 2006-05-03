Удачное выступление украинских дзюдоистов на Международном турнире

Отлично выступили украинские дзюдоисты на Международном турнире категории "А" среди юниоров в Санкт-Петербурге (Россия), сообщает «Наш спорт»

В активе украинской сборной шесть медалей и третье общекомандное место среди 22 стран участниц. Опередить подопечных Сергея Гриня и Анны Каштановой удалось лишь признанным законодателям мод в дзюдо, сборным России и Японии.

Золотую медаль в категории до 57 кг завоевала Елена Сайко из Надворной. В финальном поединке Лена провела болевой приём дзюдоистке из Азербайджана Шахане Алмамедовой.

Лишь в финальных поединках уступили своим соперницам киевлянка Марина Губарева (63 кг) и Светлана Ярёмка (+ 78 кг) из Киевской области.

Бронзовые награды в активе Сергея Плиева (Васильков, 55 кг), Размика Тонояна (Запорожье, 100 кг) и Виктории Денисенко (Ровно, 78 кг).

Пятые места в своих категориях заняли Мария Бакуменко (Киев, 57 кг), Татьяна Савенко (Кривой Рог, 78 кг), уступившая в поединке за "бронзу" Виктории Денисенко и Станислав Бондаренко (Запорожье, + 100 кг).

На седьмой позиции завершили соревнования Сергей Дребот (Львов, 66 кг), Рустам Айдаев (Полтава, 100 кг), Владимир Бегим (Донецк, + 100 кг), Инна Черняк (Запорожье, 48 кг) и Екатерина Гусева (Ровно, 63 кг).

По окончании турнира наша юниорская сборная задержалась в Питере ещё на два дня, для участия в международном тренировочном лагере.