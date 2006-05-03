Украинские теннисистки в рейтинге WTA

Лучшие показатели в мировом рейтинге среди украинок остаются у Елены Бондаренко. За минувшую неделю Бондаренко опустилась с 67 на 69 место. Прогрессирует Юлиана Федак, занимавшая неделю назад 89 место, а теперь уже на 75 строке мировой классификации.

Покинула топ-100 Ольга Савчук. На сегодня донетчанка занимает 101 место. На 105 месте в рейтинге WTA находится Виктория Кутузова. 114 место у Екатерины Бондаренко, 128 место у Марии Корытцевой, 147 место у Юлии Бейгельзимер. Значительно потеряла в рейтинге Юлия Вакуленко. Если в начале прошлой недели она занимала 148 место, то теперь опустилась на 183-е.

В парном разряде в числе 100 лучших теннисисток планеты теперь находятся четыре представительницы Украины: Мария Корытцева (56 место), Юлия Бейгельзимер (68 место), Екатерина Бондаренко (69 место) и Елена Бондаренко (90 место). Татьяна Перебийнис, у которой было 72 место в рейтинге, теперь опустилась во вторую сотню, на 121 место.



Передает «Наш спорт»