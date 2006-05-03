Украинки-хоккеистки «поскользнулись» на траве в Риме

Женская сборная Украины по хоккею на траве крайне неудачно выступает на квалификации Кубка мира. После четырёх игр турнира, который проходит в Риме, наша сборная имеет 4 поражения и только 2 забитых мяча.

Уже ясно, что наша команда займёт в Италии с 9 по 12 места.

Неприятности у нашей сборной начались ещё до старта первой игры. Перед игрой Украина - Англия выяснилось, что у 9 наших спортсменок клюшки не соответствуют стандартам. Банальная причина оставила вне игры сразу 6(!!!) наших спортсменок. Тренерам пришлось бежать за экипировкой в ближайший спортивный магазин...

Отметим, что в настоящее время в нашей сборной происходит смена поколений. В играх квалификации Кубка мира из 18-ти наших сборниц 10 спортсменок моложе 23-х лет.



Сообщает «Наш спорт»