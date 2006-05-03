Известный спортсмен проиграл 60 миллионов

Известный гольфист Джон Дэли полагает, что потерял на азартных играх 33 миллионов фунтов - или 60 миллионов долларов - за 12 лет.



«Если я не обуздаю свое увлечение азартными играми, оно разрушит мою жизнь», - написал 40-летний Дэли в своей автобиографии, - передает «Би-Би-Си». Для гольфиста, который был трижды женат, увлечение азартными играми не единственное его пагубное пристрастие: Дэли боролся и с алкогольной зависимостью. Американец, в 1995 году выигравший престижнейший турнир Open, рассказал, что спустя всего несколько часов после выигрыша 425 тысяч фунтов на одном из турниров в октябре прошлого года он проиграл вдвое большую сумму на азартных играх в Лас-Вегасе.



По его словам, основная часть из почти 900 тысяч фунтов была потеряна на игровых автоматах, причем половина всей проигранной суммы «улетела» за 30 минут, передает СпортОнлайн. Американская ассоциация гольфа заявила о том, что хочет поддержать гольфиста морально, отметив при этом, что Дэли должен стремиться к тому, чтобы соответствовать стандартам и образу профессионального гольфиста.