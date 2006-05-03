Гончар стал «лучшим украинцем» на велогонке «Тур де Романди»

В Швейцарии финишировала велогонка «Тур де Романди». На последнем этапе, 21-километровой гонке с раздельным стартом, украинец Сергей Гончар показал 5-й результат, передает «Наш спорт»

В генеральной классификации Гончар завершил гонку на 49 месте. Среди одноклубников по «T-mobile» Гончар показал на «Тур де Романди» третий результат. Владимир Густов (команда "CSC") в генеральной классификации занял 76 место. Ещё один представитель украинского велоспорта - Юрий Метлюшенко показал 117-й результат.

5 место Сергея Гончара стало лучшим результатом среди наших велогонщиков на нынешнем «Тур де Романди». До этого, лучший результат был у Метлюшенко, который занял на 1-м этапе 12 место.