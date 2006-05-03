Фетисов призывает играть не за деньги. И пообещал 7 тысяч долларов.

Глава Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов ждет от сборной России по хоккею победы на чемпионате мира, который пройдет в Латвии.



Об этом он заявил сегодня на встрече с тренерами и хоккеистами национальной команды на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск». Он отметил, что в сборную хоккеисты должны приезжать играть не за деньги, а за свою страну.



Фетисов пообещал хоккеистам семь тысяч долларов на игрока в случае победы на чемпионате мира, передает «РИА«Новости». В том случае, если сборная России станет лучшей из европейских команд, то игроки получат по три тысячи. «Проблем с выплатами премиальных не будет», - сказал Фетисов.



В свою очередь, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк также поздравил команду с победой в Евротуре и назвал сборную Владимира Крикунова «молодой, управляемой и дисциплинированной». «Важно, что вы перед чемпионатом мира показали хорошую игру. Вы будете представлять Россию, клуб и свое имя. Дорожите своим именем, это очень важно», - добавил он.