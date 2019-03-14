Динамо – Челси: киевляне продули всухую со счетом 0:5

14 марта 2019, 22:08

Киевляне вылетели из Лиги Европы.

Челси Динамо
Динамо – Челси: киевляне продули всухую со счетом 0:5 / Footboom

В ответном матче Динамо Киев на родном стадионе проиграло Челси с разгромным счетом 0:5. На этом киевляне прекращают борьбу в Лиге Европы.

Матч состоялся в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Хет-трик на счету французского форварда Оливье Жиру. Он забил голы на 5-й, 33-й и 59-й минутах. Еще по одному мячу занесли в ворота динамовцев Маркос Алонсо (45 + 1) и Каллум Хадсон-Одои (78).

Со стороны киевлян наиболее зрелищно сыграли Сергей Сидорчук, пробив на 51 минуте в штангу с близкого расстояния, и центральный форвард Денис Гармаш, дважды отправлявший мяч по назначению, но из положения вне игры.

Напомним, в ходе матча Челси - Динамо киевляне разгромно проиграли в матче 1/8 финала Лиги Европы. Лондонцы сделали все, чтобы матч против Динамо в Киеве стал чистой формальностью.

Ранее сообщалось, когда и где пройдет жеребьевка Лиги Европы-2019.

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футбол Челси Динамо Киев
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