Формула-1: Ferrari уверенны в своей правоте

После гонки в Имоле руководство Honda направило в ФИА письмо, в котором в очередной раз затрагиваются “гибкие” антикрылья Ferrari. По словам главы команды Ника Фрая, в его распоряжении есть видеозаписи в качестве доказательства.

В ответ издание Auto Motor Und Sport процитировало слова Росса Брауна, технического директора Ferrari: “Мы готовы подать ответный протест. У нас имеются видеозаписи, по которым можно судить, что антикрылья всех команд под нагрузкой изменяют свою геометрию”.

Практически сразу пресс-служба Ferrari выступила с опровержением, заявив, что слова Росса Брауна были сказаны еще до гонки в Имоле. Тем не менее, противостояние продолжается, сообщает «Наш спорт».