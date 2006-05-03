Лужков отказался «крышевать» Лужники

Московские власти отказались от идеи накрыть стадион «Лужники» крышей. Как сообщили в столичной мэрии, на Большой спортивной арене в Лужниках не будет возводиться трансформируемая кровля, полностью закрывающая стадион.



Об этом сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Как пояснили столичные чиновники, строительство такой крыши признано нерентабельным. «Если возводить новое покрытие на основе существующего козырька, то по своим техническим характеристикам оно не сможет быть использовано в зимнее время», - сказал сотрудник мэрии. При этом, для того, чтобы соорудить раздвигающуюся кровлю, обладающую достаточным запасом прочности, необходимо будет полностью изменить систему опор козырька стадиона. «Это слишком дорого», - считают в мэрии.

Как известно, раздвижную крышу над «Лужниками» хотели строить еще в начале 1990 годов. Из нескольких предложенных вариантов, в частности, стеклянное перекрытие, был выбран проект, предлагавший накрыть Большую спортивную арену тентом из специальной технической ткани.