Сборная Англии по футболу потеряла лидера

Травма лидера сборной Англии Уэйна Руни, которая может стоить ему участия в чемпионате мира по футболу, возможно, связана с особенностями современных бутсов.



Напомним, что форвард «Манчестер Юнайтед» сломал одну из костей ступни в субботнем матче чемпионата Англии против «Челси» (0:3).



Одним из тех, кто обвиняет компанию Nike в травме футболиста, является бывшая звезда «Ливерпуля» и «Мидлсбро» Крэйг Джонстон, сообщает «Лента.ru». «Причиной подобных травм являются современные шипы. Они слишком сильно сцепляются с газоном. Это очень опасно, особенно если поле мягкое, как было в субботу на «Стэмфорд Бридж», - отметил Джонстон. Сам Джонстон работает на компанию Adidas и в прошлом неоднократно говорил, что желание производителей футбольной обуви сделать шипы более надежными приводит к травмам голеностопов и коленей.



Уэйн Руни уже заявил, что его повреждение никак не связано с бутсами модели Nike 90 Total Supremacy, но не исключено, что он сделал это в интересах своего спонсора.



Участие Уэйна Руни (он, как оказалось, сломал ни одну, а сразу несколько костей в ступне) в ЧМ теперь расценивается как чудо. С этим согласился даже главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон, передает «Спорт Экспресс» со ссылкой на Reuters.

«Чудеса порой случаются в нашей жизни, но все-таки… Как я узнал, у него не один перелом. Наши врачи вылетели в Манчестер, и пока они не вынесут окончательный вердикт, я не намерен исключать Руни из своего списка», - заметил шведский специалист.



При этом Эрикссон заметил: «Потеря Руни для нас тоже, что потеря Роналдинью для Бразилии или Анри для Франции. Его нельзя заменить, потому что он - уникум. Но, впрочем, у нас и хорошая команда, которая должна претендовать на многое на этом ЧМ».



Чемпионат мира - 2006 пройдет в Германии с 9 июня по 9 июля. Соперниками сборной Англии будут команды Парагвая, Тринидада и Тобаго и Швеции. Первый матч британцы сыграют 10 июня во Франкфурте против парагвайцев.