Ягудин возвращается в Россию из-за любви к балерине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин принял решение переехать из США, где он жил последние семь лет, в Россию.



Одной из причин такого шага стали отношения спортсмена с питерской балериной Алиной Сомовой, артисткой Мариинского театра. «Ее зовут Алина. Но не Кабаева. Она танцует в Мариинском театре в Питере. Алина сейчас тоже на гастролях в Вене, а через пару дней уже будет в Канаде, куда и я поеду вместе с ней. Мы познакомились в Питере у моих друзей и вместе уже полгода», - признался Ягудин в интервью «Комсомольской правде» .



Знаменитый фигурист отметил, что в настоящее время у него много интересных дел, не связанных со спортом. В частности, он рассказал, что ведет в США свой бизнес, связанный с недвижимостью. Кроме того, у Ягудина несколько проектов и в России. Он подтвердил также, что не общается с Евгением Плющенко, хотя послал ему SMS-сообщение после Олимпиады в Турине. В планах Ягудина строительство в России собственного дома или покупка квартиры.