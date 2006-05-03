Агасси вернется перед Уимблдоном

Американец Андре Агасси вернется на корт после трехмесячного отсутствия, передает «Советский Спорт». Он примет участие на турнире в Лондоне Stella Artois Championships, который пройдет на травяных кортах Лондонского королевского клуба с 12 по 18 июня. 36-летний теннисист решил пропустить остаток сезона на грунте, чтобы подготовиться к Уимблдонскому турниру.

«В прошлом году окончание сезона на грунтовых кортах заставило меня пропустить весь сезон на траве, - сказал Андре Агасси. – Я не хочу вновь пропустить сезон на траве», - сообщает Би-Би-Си.

Последний матч Агасси провел в начале марта, но если учесть, что этот сезон может стать последним в его карьере, он должен внимательнее относиться к своему здоровью.

Отметим, что Андре Агасси, выигравший в своей карьере 60 турниров АТП, на кортах Лондонского королевского клуба не побеждал еще ни разу, а на Уимблдоне – один раз в 1992 году.