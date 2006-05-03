Проституток «готовят» к ЧМ по футболу. Буш взволнован.

3 мая 2006, 17:51

Проституция во время чемпионата мира по футболу в Германии летом нынешнего года, возможно, станет предметом сегодняшних переговоров президента США Джорджа Буша и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Американцы усматривают в секс-услугах торговлю людьми и обещают за это покарать Германию санкциями.
Проституция в Германии легализована с 2002 года. В секс-индустрии занято около 400 000 человек. Ежегодный оборот рынка секс-услуг Германии оценивается в 4–5% ВВП. Работники секс-индустрии облагаются налогом – в частности, в счет проституток включен НДС. Бордели должны платить дополнительный сбор в городскую казну – от 15 до 20 евро в день с проститутки, сообщает NEWSru.com.

Председатель комитета по правам человека конгресса США Крис Смит обнаружил вопиющее нарушение прав человека в Германии. По его мнению, немецкая секс-индустрия, готовясь к чемпионату мира по футболу и открывая новые бордели, импортирует в страну новых секс-работниц. А разрешения на строительство борделей выдают немецкие власти, которые также торгуют разрешениями на работу проституток.

Заявления конгрессмена совпадают с официальной позицией Вашингтона. С 2002 года правительство США не делает различий между легализованной и нелегальной проституцией. Женщина не может добровольно стать проституткой, а сам факт работы в сфере секс-услуг означает эксплуатацию и насилие, считают в Госдепартаменте. В докладе Госдепа о работорговле за 2005 год говорится, что любая проституция, в том числе легальная, - фасад для торговли живым товаром.

Пресс-секретарь Госдепа США Шон Маккормак заявил, что вопрос о проституции во время чемпионата мира по футболу может быть поднят на встрече Буша с Меркель. Как утверждает конгрессмен Смит, на ЧМ-2006 в Германию приедет 3 млн болельщиков, «многие из которых воспользуются услугами проституток», и, убежден Смит, США не могут оставить позорный факт содействия немецкого правительства проституции без внимания. Смит считает, что речь может идти даже о санкциях, предусмотренных американским законом о защите жертв торговли людьми. В соответствии с этим законом, если Госдепартамент сочтет, что некая страна не предпринимает активных действий для борьбы с работорговлей, против нее могут быть введены санкции. В частности, она может быть лишена американской финансовой помощи - за исключением гуманитарной; кроме того, США оставляют за собой право голосовать против предоставления ей помощи со стороны Международного валютного фонда или Всемирного банка. Если же такая помощь не предоставляется, то могут быть заморожены программы по взаимному обмену в сфере образования и культуры.

Тем временем германская организация, занимающаяся борьбой с принудительной проституцией уже запустила в стране 24-часовую горячую телефонную линию помощи для проституток на ЧМ-2006. Она будет работать до 31 июля, т.е. еще три недели после окончания чемпионата, который пройдет с 9 июня по 9 июля. На линии будут работать 20 женщин, которые смогут отвечать на звонки на английском, французском, немецком, польском, русском, румынском, испанском и украинском языках.

Между тем, германская секс-индустрия осуществляет масштабную подготовку к старту чемпионата. Так, в Берлине был воздвигнут четырехэтажный бордель Artemis, расположенный недалеко от Олимпийского стадиона в Берлине. Снаружи это «заведение» стоимостью в 5 млн евро напоминает роскошный отель. Входной билет стоит 40 евро, и за эту сумму посетитель получает доступ в бары, массажные салоны и кинотеатры борделя, а также в 46 номеров. За секс придется вносить отдельную плату.
Причем власти поощряют создание мегаборделей, таких как Artemis, в качестве средства борьбы с нелегальной проституцией во время проведения чемпионата.

Кельн, один из 11 городов, где будут проходить матчи, последовал примеру Берлина и открыл на окраине города «сексуальные гаражи». В каждом из них есть элементарные удобства для проституток и их клиентов, такие как презервативы и автоматы по продаже закусок. Подобные планы обдумывают и в Мюнхене, где, по прогнозам полиции, число проституток во время матчей Кубка мира может возрасти на 30%.

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