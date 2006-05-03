Сборной Украины помощи из НХЛ не будет

Вслед за форвардом «Торонто» Алексеем Поникаровским отказался приехать в сборную Украины, которая стартует на Чемпионате мира по хоккею в Риге, и игрок «Тампы» Руслан Федотенко.



Если Поникаровский, после не выхода своей команды в плей-офф сослался на огромную усталость, то Федотенко на травму, которую он получил еще в прошлом году.



Как информирует Champion, отец Федотенко сообщил, что его сын 100% не выступит на ЧС-2006 в Риге. «Руслан не приедет на чемпионат мира. Во вторник он отправился на медобследование, в клинике в США, где ему в прошлом году делали операцию на бедре. Возможно, ему понадобится еще одна операция поскольку в последних матчах он чувствовал боли», - сказал Федотенко-старший.