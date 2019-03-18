Бразилец из Шахетра станет игроком сборной Украины

Жуниор Мораес / ФК Шахтер Донецк

Форвард донецкого Шахтера, 31-летний Жуниор Мораес в ближайшее время должен получить украинский паспорт и получить возможность вызываться в сборную Украины.

В начале марта легионер подал документы на получение украинского гражданства.

Напомним, 16 марта Шахтер сыграл очередной матч в украинской премьер-лиги и выиграл 1:0 благодаря точному удару Мораеса.

После поединка глава каналов Футбол Александр Денисов рассказал о том, что Мораес станет официально украинцем в самое ближайшее время.

"С большой долей вероятности со дня на день Жуниор Мораес получит украинский паспорт, остался технический момент получения гражданина Украины. Это значит, что даже до матча с Португалией Жуниор Мораес может быть привлечен в национальную сборную, и будет готовиться к игре", - сказал Денисов.

Прокомментировал вероятную натурализацию бразильца и наставник Шахтера Паулу Фонсека.

"Это будет хорошая ситуация. Мораес – лучший нападающий Украины, он поможет сборной", – подвел итог Фонсека.

Мораес выступает в Украине с 2012 года, проведя по три сезона за донецкий Металлург и киевское Динамо, а также один сезон за донецкий Шахтер. Всего на его счету 138 матчей за украинские клубы и 73 забитых мяча.

Напомним, сейчас за сборную Украины выступает еще один натурализованный бразилец, полузащитник Марлос.