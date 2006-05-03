Фаулер надеется остаться в «Ливерпуле»

31-летний нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер признался, что очень хочет помочь клубу и в следующем году, передает «Советский Спорт»

«Было очень трогательно, когда фанаты начали скандировать мое имя в конце игры (против «Астон Виллы»), и я надеюсь, что это не был мой последний матч на «Энфилд Роуд», - говорит Фаулер. - Со мной еще не обсуждали новый контракт, но я очень надеюсь, что еще пригожусь команде и Рафаэлю Бенитесу. Я действительно считаю, что еще на многое способен, я лучше всех знаю свое тело и сам пойму, что уже не могу ничего добиться, но я чувствую себя превосходно!»

Спустя пять лет, проведенных в «Лидсе» и «Манчестер Сити», Робби Фаулер вернулся в «Ливерпуль» в январе этого года, подписав контракт до окончания сезона 2005/2006.