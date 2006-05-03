«Зенит» уволил главного тренера Петржелу

Руководство футбольного клуба «Зенит» отправило в отставку главного тренера команды Властимила Петржелу, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».



Об этом сообщили источники, близкие к руководству «Зенита». Временным исполняющим обязанности назначен второй тренер команды Владимир Боровичко. Официальный сайт УЕФА сообщает, что главный тренер сам подал в отставку, поскольку он уже на прошлой неделе заявлял о своей готовности покинуть команду, так как не смог найти общего языка с новым руководством клуба и некоторыми игроками. Официального подтверждения этой информации от руководства питерского клуба пока не поступало. Напомним, что в среду прошел первый полуфинальный матч Кубка России, в котором питерский клуб уступил московскому ЦСКА со счетом 1:0.