Хоккейная суперлига России исключает команды

На заседании Наблюдательного совета Профессиональной хоккейной лиги принято решение об исключении из состава суперлиги пермского «Молота», который не оплатил в установленные сроки уставный капитал и не предоставил финансовых гарантий.



Решение по столичным «Спартаку» и «Динамо», испытывающим финансовые проблемы, отложено до 15 мая. Кроме того, пока не включен в состав суперлиги челябинский «Трактор», победитель турнира в высшей лиги. Один из самых знаменитых хоккейных клубов страны должен предоставить дополнительные гарантии по строительству нового дворца спорта, который отвечает требованиям суперлиги, и финансированию. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на пресс-службу ПХЛ.