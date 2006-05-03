Румынского футболиста покарали за «глоток» пива

Очередной тур чемпионата Румынии по футболу запомнится местным болельщикам не только спортивными результатами, но и забавным эпизодом, который произошел во время матча «Университатя» - «Штиинца».



Полузащитник гостей Константин Хангану заработал красную карточку за распитие пива во время игры, «Лента.ru». В первом тайме футболист получил небольшую травму, и врачи команды оказали ему помощь за пределами поля. Оправившись от повреждения, Хангану заметил стоявшую рядом со скамейкой запасных бутылку пива и перед выходом на поле несколькими глотками осушил ее. Арбитр матча решил, что алкоголь и футбол несовместимы, и показал полузащитнику красную карточку. После игры Хангану сказал, что собирался выпить минеральной воды, но взял не ту бутылку.