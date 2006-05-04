«Барселона» стала чемпионом

В среду в испанской Примере прошли матчи 36-го тура. «Валенсия», до этого тура сохранявшая теоретические шансы на то, чтобы опередить действующего чемпиона и лидера первенства «Барселону», оступилась в матче со скромной «Майоркой» и короновала «Барсу».



Каталонцы же, уже в ранге двукратных чемпионов (под предводительством Райкарда, за историю – это уже 18-й подобный титул «Барсы») с минимальным счетом обыграла «Сельту» - единственный гол в матче на свой лицевой счет записал камерунский бомбардир «сине-гранатовых» Самуэль Это’О, передает «Советский Спорт» .



Президент «Барсы» в интервью испанскому телевидению заявил, что «победа в Примере – главный трофей клуба в нынешнем сезоне»: «Это награда за упорный труд в течение всего сезона. Теперь мы сможем сосредоточить все силы на финале Лиги чемпионов. Эта команда творит историю», - отметил Лапорта.

«Валенсия», помимо того, что утратила призрачную возможность стать чемпионом, может лишиться и второго места (если мадридский «Реал» в четверг сможет обыграть на выезде «Расинг», уже «галактикос» станут главными претендентами на серебро нынешнего первенства).



«Осасуна» одержала победу над «Атлетико» на выезде и в свете поражения «Сельты», сделала еще один большой шаг в квалификационный раунд Лиги чемпионов (теоретически, отобрать путевку в главный европейский турнир у подопечных Хавьера Агирре все еще могут та же «Сельта» и «Севилья»).

Борющийся за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе «Алавес» неожиданно легко переиграл «Бетис» на своем поле, причем последние полчаса матча хозяевам пришлось играть в меньшинстве (после удаления Де Лукаса).



Обладатель Королевского Кубка этого сезона «Эспаньол» на своем поле проиграл «Депортиво», а недавний полуфиналист Лиги чемпионов «Вильярреал» выиграл у аутсайдера Примеры «Малаги».

Единственную крупную победу в этот игровой день одержала «Севилья», на своем поле разгромившая «Хетафе». Финалисты Кубка УЕФА в первом тайме трижды поразили ворота Луиса Гарсии и уверенно довели матч до победы.



В списке бомбардиров Примеры упрочил каталонец Это’О – после матча с «Сельтой» на его счету 25 забитых мячей. Его главный конкурент, форвард «Валенсии» Давид Вилья, в этом туре отличиться не сумел (23 забитых мяча). Третье место у еще одного новоиспеченного чемпиона – Роналдиньо (16 мячей).